Звезда «Призрака дома на холме» сыграет в продолжении «Однажды в… Голливуде»

По данным Deadline, в продолжении «Однажды в… Голливуде» про приключения Клиффа Бутта сыграет актриса Карла Гуджино, известная в том числе по сериалу «Призрак дома на холме». Какую именно роль она исполнит, не раскрывают.

Ранее к касту присоединились Элизабет Дебики, Скотт Каан и Яхья Абдул-Матин II.

Сценарий продолжения «Однажды в… Голливуде» написал Квентин Тарантино, а поставит ленту Дэвид Финчер. Будущий фильм станет эксклюзивом Netflix. Дата премьеры картины пока неизвестна.

Главным героем выступит Клифф Бут в исполнении Питта. По сюжету персонаж работает фиксером для голливудских студий. По просьбам продюсеров крупных кинокомпаний герой решает их проблемы самого разного характера.