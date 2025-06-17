Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Призрака дома на холме» сыграет в продолжении «Однажды в… Голливуде»

Звезда «Призрака дома на холме» сыграет в продолжении «Однажды в… Голливуде»
Комментарии

По данным Deadline, в продолжении «Однажды в… Голливуде» про приключения Клиффа Бутта сыграет актриса Карла Гуджино, известная в том числе по сериалу «Призрак дома на холме». Какую именно роль она исполнит, не раскрывают.

Ранее к касту присоединились Элизабет Дебики, Скотт Каан и Яхья Абдул-Матин II.

Сценарий продолжения «Однажды в… Голливуде» написал Квентин Тарантино, а поставит ленту Дэвид Финчер. Будущий фильм станет эксклюзивом Netflix. Дата премьеры картины пока неизвестна.

Главным героем выступит Клифф Бут в исполнении Питта. По сюжету персонаж работает фиксером для голливудских студий. По просьбам продюсеров крупных кинокомпаний герой решает их проблемы самого разного характера.

Материалы по теме
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android