Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый тизер «Фантастической четвёрки», знакомящий с роботом Г.Е.Р.Б.И.

Вышел новый тизер «Фантастической четвёрки», знакомящий с роботом Г.Е.Р.Б.И.
Комментарии

Marvel Studios продолжает рекламировать новую «Фантастическую четвёрку». Свежий небольшой ролик посвящён роботу-помощнику команды по имени Г.Е.Р.Б.И.

Первоначально он был создан для мультсериала «Фантастическая четвёрка» 1978 года, а затем был интегрирован в комиксы.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем команда станет частью Мстителей.

В мировых кинотеатрах премьера фильма состоится 25 июля. В России лента официально не выйдет.

Материалы по теме
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android