Начались съёмки второго сезона сериала «Ландыши» — он называется «Вторая весна»

Компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» начали снимать второй сезон сериала «Ландыши». Он получил название «Вторая весна», а первый назывался «Такая нежная любовь».

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.

Фото со съёмок

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук и другие.

Режиссером сериала «Ландыши. Вторая весна» выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект станет дебютом в кино.