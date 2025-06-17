Valve обновила систему региональных рейтингов VRS в Counter-Strike 2

Компания Valve внесла изменения в модель Valve Regional Standings (VRS), убрав возможность мультирегионального представительства команд в Counter-Strike 2. Теперь каждая команда будет отображаться только в одном региональном списке VRS.

Обновляем представление регионов — команды теперь будут отображаться только в одном списке VRS. В случае равенства команда будет закреплена за более сильным из двух регионов.

Это изменение последовало за недавним обновлением Major Supplemental Rulebook, где были уточнены правила определения основного региона для команды и порядок получения инвайтов в случае равного представительства игроков из разных регионов.

Ранее, если у команды не было большинства игроков из одного региона (3 из 5) и наблюдался паритет, она могла сама выбирать, какой регион представлять на мэйджоре. Теперь при равенстве команда автоматически прикрепляется к более сильному региону — тому, у которого на данный момент больше слотов на мэйджоре. Это будет напрямую отражаться и в рейтинге VRS.

Так, команды с разделённым представительством, такие как Wildcard и Team Liquid, будут теперь отображаться только в европейском рейтинге, так как Европа на текущий момент считается более сильным регионом с наибольшим числом слотов на турнире.