Donk — о специфике матчмейкинга FACEIT в Северной Америке: с ума можно сойти

Игрок команды Team Spirit Данил donk Крышковец поделился впечатлениями от игры на североамериканском FACEIT-сервере.

Я подумал, что если до плей-офф буду сидеть и катать FACEIT 24/7, то с ума сойду. С американцами играть — дорогого стоит.

По словам Данила, в американском матчмейкинге он практически не сталкивался с профессиональными игроками. Единственным известным соперником оказался fREAKAZOiD. Также он вспомнил случай из прошлого, когда играл в Далласе:

Год назад запустил соло FACEIT и попал против dumau, Junior и saadzin — парни из Legacy, кажется. Я в соло выиграл у четверых. На Mirage выдал 1,7 KR. Dumau, кстати, тогда 1.0 настрелял — поэтому он Vitality и победил.