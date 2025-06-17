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Рэйчел Броснахэн высказалась об актёрах, которые критикуют супергеройское кино

Рэйчел Броснахэн высказалась об актёрах, которые критикуют супергеройское кино
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Звезда «Супермена» Рэйчел Броснахэн в недавнем интервью высказалась про актёров, которые критикуют супергеройские фильмы после того, как снялись в них, — из-за провала лент или других причин.

По словам Рэйчел, стоит нести ответственность за то, в чём ты снимаешься, и если что-то проваливается, то потом не критиковать картину.

Я не знаю, почему люди говорят «да» фильму, а потом разворачиваются и жалуются на него. Послушайте, я не хочу критиковать других актёров, но была минута, когда было круто не любить фильмы о супергероях и смотреть на такие проекты свысока. Делай это или не делай, а потом придерживайся своего мнения.
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