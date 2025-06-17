Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм Элио от Пиксар — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ

Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» выйдет в России 28 июня
Аудио-версия:
Комментарии

20 июня состоится мировая премьера мультфильма «Элио» — нового анимационного проекта студии Pixar. Картину от авторов «Головоломки» и «Истории игрушек» можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Как сообщает издание Cinemaplex, российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Мультфильм выйдет в России уже 28 июня — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Элио» расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Материалы по теме
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android