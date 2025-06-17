Кэрри-Энн Мосс снялась в сериале «Фубар» ради Арнольда Шварценеггера

Канадская актриса Кэрри-Энн Мосс рассказала, почему решила сняться в сериале «Фубар». Звезда «Матрицы» появилась во втором сезоне проекта от Netflix в роли шпионки Греты, давней знакомой главного героя, с которым у неё личные счёты.

Мосс призналась, что решилась сыграть в «Фубаре» исключительно из-за Арнольда Шварценеггера, с которым она ещё никогда не работала. Актриса отметила, что сниматься со звездой «Терминатора» было очень весело и они быстро стали друзьями.

Арнольд. Шварценеггер. Возможность поработать с Арнольдом — я даже не могла себе такое представить. А затем, когда мне выпала такая возможность, это имело такой смысл. И мне очень понравилось работать с ним, узнать его и стать его подругой.

Второй сезон сериала «Фубар» вышел 12 июня на Netflix. Шпионский сериал рассказывает о семье сотрудников ЦРУ, которые занимаются расследованиями крайне опасных преступлений.