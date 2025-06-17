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Стартовали съёмки комедии «Домовёнок Кузя 2»

Стартовали съёмки комедии «Домовёнок Кузя 2»
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Кинокомпания братьев Андреасян объявила о старте производства фильма «Домовёнок Кузя 2». Съёмки второй части семейной комедии продлятся несколько месяцев, а в прокат лента выйдет 19 марта 2026 года.

События сиквела развернутся спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

К главным ролям вновь вернутся Екатерина Стулова (Баба-яга), Софья Петрова (Наташа), Марк Богатырёв (Андрей), Евгения Малахова (мама Наташи) и другие актёры. Роль Кощея досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»). Оригинальная картина вышла в России в 2024 году и собрала в прокате более 1 млрд рублей.

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