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Сериал Остаться друзьями от ТНТ — дата выхода, когда выйдет и во сколько, сколько серий

Комедийный сериал «Остаться друзьями» от ТНТ стартует 30 июня
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Телеканал ТНТ назвал дату премьеры нового оригинального сериала «Остаться друзьями». Шоу стартует по телевидению 30 июня в 20:00. В первый сезон войдёт 17 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Все трейлеры. Права на видео принадлежат ТНТ.

События проекта расскажут историю Ромы и Ани, которые прожили вместе почти пять лет, а потом неожиданно объявили друзьям о разводе. Их решение рушит привычный порядок: совместные праздники, ужины, тусовки – всему этому может прийти конец.

Главные роли в сериале исполнили Борис Дергачёв («Тайный Санта») и Анастасия Калашникова («Мой папа не подарок»). Шоураннером и автором сценария выступил Иван Баранов («Капельник», «Подслушано в Рыбинске»).

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