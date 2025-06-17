Авторы NBA 2K продлили лицензию на выпуск баскетбольных симуляторов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Женская НБА (WNBA), Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) и компания Take-Two Interactive (2K) объявили о продлении совместного сотрудничества. Знаменитая серия баскетбольных симуляторов NBA 2K продолжит выходить под брендом 2K Games — отмечается, что соглашение подписано на много лет вперёд.

Это значит, что будущие проекты в серии спортивных симуляторов сохранят все лицензии, стадионы, тренеров и другие лицензированные элементы Национальной баскетбольной ассоциации. В компании Take-Two заявили, что очень рады продлить лицензию и продолжать выпускать новые игры по «ведущей баскетбольной франшизе в мире».

Серия NBA 2K выходит с 2005 года, когда баскетбольная лицензия перешла в руки американской корпорации 2K Games, дочерней фирме Take-Two Interactive. С тех пор новые части баскетбольного симулятора выходят ежегодно осенью — по аналогии с футбольными симуляторами EA Sports FC от Electronic Arts. Совокупные продажи серии превышают 150 млн копий.