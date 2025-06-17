«Я не работаю за деньги»: Джейсон Айзекс — о скромном гонораре в сериале «Белый лотос»

Британский актёр Джейсон Айзекс подтвердил информацию о том, что бюджет сериала «Белый лотос» действительно не рассчитан на большие выплаты актёрам. Каждый артист получает около $ 300 тыс. за весь сезон — это очень низкая ставка за участие в столь популярном проекте от HBO.

При этом Айзекс не возражает, если он получает столь небольшую оплату за свои труды — даже если на съёмочной площадке есть молодые актёры, которым заплатили больше. Исполнитель роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере» заявил, что никогда не работал за деньги и в первую очередь его интересуют сами проекты.

Да, это правда, за «Белый лотос» актёры получают около $ 40 тыс. за эпизод. Это очень низкая ставка за столь популярный проект. Но я не возражаю, если мне заплатят меньше, чем молодым актёрам. Я никогда не работаю за деньги. Мои дела в порядке. Люди будут думать, что у меня огромные денежные запасы, но, к сожалению, я расширил мои расходы и в значительной степени потратил всё, что я заработал за годы.

Третий сезон «Белого лотоса» стартовал в начале 2025 года и завершился 6 апреля. Продолжение шоу получило высокие оценки: на Rotten Tomatoes его рекомендуют 86% критиков и 76% зрителей.