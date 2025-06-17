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Комментатор Maelstorm высказался о вылете Virtus.pro с отборочных на The international 14

Комментатор Maelstorm высказался о вылете Virtus.pro с отборочных на The international 14
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Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов удивился вылету Virtus.pro с квалификации на The International 2025 по Dota 2.

Маелшторм вспомнил, что несколько дней назад VP уверенно победила Nigma Galaxy на отборах к Esports World Cup 2025.

По идее они должны были ещё раз обыгрывать Nigma. Даже в этой ситуации, когда они проиграли 4Pirates, которые классно играли, VP должны были обыграть Nigma, идти дальше и бороться — там не так много до квоты на TI оставалось. 4Pirates круто играли, тут вопросов нет, но, что произошло с Virtus.pro в матче с Nigma, я не знаю. Они могли как минимум играть ещё сегодня и завтра, ну и бороться за квоту.
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