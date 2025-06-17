IPhone 16e рекордно подешевел в России

Стоимость iPhone 16e в отечественных маркетплейсах снизилась до рекордных значений — сейчас бюджетный смартфон от Apple можно приобрести по цене от 47 тыс. рублей за версию со 128 ГБ памяти.

При этом стоимость указана уже после прохождения таможни и не будет увеличена. Таким образом, за счёт курса и времени после релиза цена на iPhone 16e снизилась более чем на 15%.

iPhone 16e — мощный и бюджетный относительно других товаров Apple смартфон, который остаётся одним из самых лучших вариантов в своей категории. Гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Гаджет продаётся с 128/256/512 ГБ встроенной памяти.