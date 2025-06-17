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Блокировка сайтов роскомнадзор ркн: июнь 2025 года — что происходит, не грузятся сайты и игры

Масса зарубежных сайтов и игр работают со сбоями в России — РКН молчит
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В середине июня российский интернет столкнулся со сбоями при работе с зарубежными сайтами. Многие популярные иностранные ресурсы начали загружаться в разных точках страны с проблемами: либо очень долго, либо отказываются прогружаться вообще. Среди них, например, сайты о кино IMDb и Rotten Tomatoes, хостинг рабочих задач Trello, музыкальный сервис Soundcloud и другие.

Сперва о ситуации сообщили жители Кавказа и Дальнего Востока, после чего она также затронула некоторых провайдеров Уральской части России. При этом с проблемами столкнулись в том числе геймеры: россияне не могут подключиться к онлайн-проектам — среди них очень популярные в стране Dead by Daylight, Apex Legends, Mortal Kombat X и грядущий футбольный симулятор Rematch.

Многие пользователи связывают проблему с работой Роскомнадзора — очередная волна блокировок ведомства коснулась серверов Amazon и Cloudflare, на которых работают многие современные игры. Геймеры уже нашли как минимум несколько способов запускать свои любимые игры, однако работают они не у всех.

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