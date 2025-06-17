Никита Михалков предложил ввести взнос 5 млн рублей для проката зарубежных фильмов в РФ

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков внёс ряд предложений, которые ограничат прокат зарубежных фильмов в России — это должно защитить отечественный кинематограф.

Известный режиссёр предлагает ввести входной взнос в 5 млн рублей «для рассмотрения представляемой картины в России». Кроме того, 10% от проката западной картины должно идти на рефинансирование национального кино.

Михалков отметил, что подобная практика уже применяется во Франции и в Китае. По словам режиссера, сейчас инициатива находится на рассмотрении профильных ведомств, а президент РФ Путин уже поддержал предлагаемые меры.