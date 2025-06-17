Вышел трейлер второго сезона «Песочного человека» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер продолжения сериала «Песочный человек».

Второй сезон станет для проекта финальным и выйдет в двух частях: первая — 3 июля, вторая — 24 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Песочного человека» повествует о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам. Главные роли в сериале исполняют Том Стёрридж («Рок-волна»), Бойд Холбрук («Логан») и Дженна Коулман («Доктор Кто»).