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Вышел трейлер второго сезона сериала «Песочный человек» от Netflix

Вышел трейлер второго сезона «Песочного человека» от Netflix
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер продолжения сериала «Песочный человек».

Второй сезон станет для проекта финальным и выйдет в двух частях: первая — 3 июля, вторая — 24 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Песочного человека» повествует о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам. Главные роли в сериале исполняют Том Стёрридж («Рок-волна»), Бойд Холбрук («Логан») и Дженна Коулман («Доктор Кто»).

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