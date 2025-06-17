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Вышел новый трейлер продолжения фильма ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Вышел новый трейлер продолжения фильма ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
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За месяц до премьеры фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» компания Sony Pictures представила новый трейлер хоррора — продолжение культовой ленты 1997 года выйдет в мировой прокат уже 17 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вновь расскажет историю группы друзей, которых преследует неизвестный, знающий об их кровавом прошлом. Картина выступит ремейком и продолжением одноимённой ленты, которая вышла в 1997 году и стала знаковым фильмом для жанра слэшеров.

К главным ролям вернулись Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принц-младший и другие актёры. Режиссёром выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).

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