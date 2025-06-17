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FBC: Firebreak сняли с продаж в России

FBC: Firebreak сняли с продаж в России
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Спустя несколько часов после мировой премьеры FBC: Firebreak (это новый кооперативный шутер Remedy во вселенной Control и Alan Wake) игру сняли с продаж в России.

Другие игры компании спокойно продаются в стране, однако с FBC: Firebreak изначально возникли проблемы из-за технических особенностей мультиплеера — даже во время майского тестирования далеко не все из России могли спокойно играть, поскольку не могли подключиться к серверам.

Проблема сохранилась и сейчас, за что многие начали оставлять негативные отзывы на игру в Steam. Сама Remedy никак не комментировала ситуацию, но вскоре игру просто сняли с продаж в России. Чем вызваны проблемы с подключением, неизвестно, но сейчас по всей страны возникают трудности с подключением к разным зарубежным сайтам и играм — среди них есть, например, грядущая 19 июня Rematch.

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