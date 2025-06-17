Продюсер «Соника в кино» злится на то, что Голливуд считает аниме дешёвой заменой фильмам

Японский продюсер Миэ Ониси («Соник в кино», «Полуночный орёл») выразила недовольство тем, что Голливуд создаёт всё больше аниме-проектов.

По её мнению, это происходит только потому, что сделать аниме для продюсеров дешевле, чем снять художественный фильм с живыми актёрами по той же тематике.

Не стоит анимировать всё подряд. Аниме — это всего лишь один из методов, а не жанр. Вот что я ненавижу в последнее время — когда я разговариваю с людьми в Голливуде, они спрашивают меня: «А ты не можешь сделать это в виде аниме?» За этим стоит что-то вроде: «Это дёшево, если это аниме», и меня это действительно бесит.