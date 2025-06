Rematch, Call of Duty: WWII и трилогию Warcraft добавят в подписку Game Pass до конца июня

Компания Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в ближайшие две недели.

На этот раз в список попали сразу девять проектов, в том числе трилогия Warcraft, Call of Duty: WWII и Rise of the Tomb Raider. Кроме того, в день релиза в библиотеке появится футбольный симулятор Rematch от разработчиков Sifu.

Какие игры добавят в Game Pass в июне–июле 2025 года

Rematch — 19 июня (ПК, Xbox Series)

Volcano Princess — 24 июня (ПК, Xbox)

Against the Storm — 26 июня (Xbox)

Warcraft 1-3 — 26 июня (ПК)

Call of Duty: WWII — 30 июня (ПК, Xbox)

Little Nightmares 2 — 1 июля (ПК, Xbox)

Rise of the Tomb Raider — 1 июля (ПК, Xbox)

Фото: Xbox

При этом 30 июня из библиотеки пропадут шесть игр — Arcade Paradise, Journey to the Savage Planet, My Friend Peppa Pig, Robin Hood: Sherwood Builders, SteamWorld Dig и SteamWorld Dig 2.