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«Лучше придумать свои истории»: Дюжев выступил против ремейков «Жмурок» и «Бригады»

«Лучше придумать свои истории»: Дюжев выступил против ремейков «Жмурок» и «Бригады»
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Российский актёр Дмитрий Дюжев не оценил идею выпустить современные ремейки таких культовых фильмов и сериалов, как «Жмурки» и «Бригада».

Это большие работы двух режиссёров — Балабанова и Сидорова, где нашли отражение их наблюдения жизни. Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла — современным режиссёрам лучше придумать свои истории.

При этом Дюжев оценил цифровую реставрацию «Бригады», которую представили в начале этого года.

В первых числах января телеканал «Россия» показал все серии «Бригады» в обновлённом формате после цифровой реставрации. Мне было приятно, потому что это уже смотрится как новое, современное, свежее кино.

Напомним, Дюжев сыграл Саймона в «Жмурках» и Космоса в «Бригаде».

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