Русскоязычные топ-стримеры проведут турнир по Dota 2 патча 6.84 — версии игры 2015 года

В Сети стали появляться первые подробности шоу-турнира PARI RIVALS по Dota 2. В нём команды популярных стримеров будут сражаться за призовой фонд 1 млн рублей.

Главной особенностью турнира станет то, что все матчи пройдут на версии 6.84. Этот патч вышел весной 2015 года — тогда в «Доте» не было талантов и аспектов, нейтральных предметов, второго логова Рошана и других современных фишек.

Фото: Valve

Точное расписание PARI RIVALS и состав участников пока неизвестны — лишь некоторые составы:

Team RodjER: RodjER, ArsZeeqq, iLTW, By_Owl, C_a_k_e;

Team Recrent: Recrent, Ubica, Limitless, deihra, Imba4;

Team AfterLife: AfterLife, Icenerg, cenra, izverq, madnexus;

Team sereGGa: sereGGa, Amor, leviamur, Mariarchi, Pinkman.

Первые матчи турнира стартуют в среду, 18 июня. Наблюдать за ходом турнира можно будет на Twitch-каналах участников. Точное расписание появится позже.