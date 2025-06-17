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Турнир стримеров PARI RIVALS по Dota 2 версии 6.84 — участники, команды, расписание

Русскоязычные топ-стримеры проведут турнир по Dota 2 патча 6.84 — версии игры 2015 года
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В Сети стали появляться первые подробности шоу-турнира PARI RIVALS по Dota 2. В нём команды популярных стримеров будут сражаться за призовой фонд 1 млн рублей.

Главной особенностью турнира станет то, что все матчи пройдут на версии 6.84. Этот патч вышел весной 2015 года — тогда в «Доте» не было талантов и аспектов, нейтральных предметов, второго логова Рошана и других современных фишек.

Фото: Valve

Точное расписание PARI RIVALS и состав участников пока неизвестны — лишь некоторые составы:

  • Team RodjER: RodjER, ArsZeeqq, iLTW, By_Owl, C_a_k_e;
  • Team Recrent: Recrent, Ubica, Limitless, deihra, Imba4;
  • Team AfterLife: AfterLife, Icenerg, cenra, izverq, madnexus;
  • Team sereGGa: sereGGa, Amor, leviamur, Mariarchi, Pinkman.

Первые матчи турнира стартуют в среду, 18 июня. Наблюдать за ходом турнира можно будет на Twitch-каналах участников. Точное расписание появится позже.

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