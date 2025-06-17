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Dark and Darker удалят из библиотеки игроков в Epic Games Store

Dark and Darker удалят из библиотеки игроков в EGS
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Игроки в Dark and Darker, использующие клиенты игры в магазине Epic Games Store, стали получать письма о скором удалении проекта с платформы.

Сообщается, что такое решение приняла сама платформа из-за судебных разбирательств разработчиков с компанией Nexon.

Фото: EGS

Разработчики уже извинились перед игроками за неудобства и сообщили, что находятся в поисках вариантов решения проблемы.

Готовясь к тому, что Dark and Darker больше не будет доступна для игры на Epic Games, мы работаем над альтернативными решениями, чтобы игроки могли продолжать наслаждаться игрой. Мы поделимся более подробной информацией как можно скорее.

В феврале 2023 года Nexon заявила, что Dark and Darker имеет сходство с их проектом, который разрабатывается в их компании и имеет предварительное название «P3». Создатели игры, ранее покинувшие Nexon и решившие работать над проектом самостоятельно, обвинения отрицают.

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