Аарон Тейлор-Джонсон объяснил, почему «28 лет спустя» страшнее обычных фильмов ужасов

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «28 лет спустя» Аарон Тейлор-Джонсон считает, что проект с его участием вышел ужаснее, чем среднестатистические хорроры.

Мы показали реальность семейной драмы, не так ли? Мы как бы опирались на то, что семья чувствует и переживает в этом постапокалиптическом мире. Поэтому сама история кажется очень интимной. «28 лет спустя» на самом деле не показывает какие-то ужасы — он показывает реальность обстоятельств, и я думаю, что это само по себе более ужасно.

«28 лет спустя» продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первом фильме серии «28 дней спустя». По сюжету новой части, маленький мальчик пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.