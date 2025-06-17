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Появились первые оценки «Формулы-1» с Брэдом Питтом: фильм получил 67 баллов на Metacritiс

Появились первые оценки «Формулы-1» с Брэдом Питтом: фильм получил 67 баллов на Metacritiс
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Критики положительно оценили спортивную драму «Формула-1» — первые отзывы на агрегаторе Metacritic оценили фильм на 67 баллов из 100. Рейтинг на Rotten Tomatoes существенно выше — 80% «свежести».

Среди главных плюсов ленты рецензенты называют захватывающие сцены и отличную атмосферу, которая способна погрузить зрителя в мир гонок. Однако на этом фоне сценарий оказался слабым, из-за чего картина страдает от различных клише — некоторые считают, что проект может понравиться только фанатам «Формулы-1».

Премьера картины состоится 26 июня в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся в начале августа неофициальными способами.

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