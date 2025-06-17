Завершились съёмки пятого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Создатели детективного сериала «Убийства в одном здании» сообщили о завершении съёмочного процесса пятого сезона шоу.

В новых эпизодах актёрский состав пополнили Кристоф Вальц и Рене Зеллвегер. Дата выхода пятого сезона пока всё ещё неизвестна — вероятно, премьеры стоит ожидать в конце 2025 года.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.