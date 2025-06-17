Шутер Marathon от авторов Destiny перенесли — игра не выйдет 23 сентября

Американская компания Bungie опубликовала обращение к игрокам по поводу релиза Marathon — своей новой игры. Разработчики приняли решение отложить проект на неопределённый срок , хотя изначально он должен был поступить в продажу 23 сентября на ПК и PS5. Новую дату релиза назовут осенью, когда авторы проведут следующую презентацию шутера.

Дорогие игроки, спасибо за участие в альфа-тестировании Marathon. Мы приняли ваши отзывы близко к сердцу и знаем, что нам нужно больше времени, чтобы создать игру, которая действительно отражает вашу страсть. После долгих дискуссий в нашей команде мы приняли решение отложить релиз — игра не выйдет 23 сентября. Увидимся с вами уже этой осенью, когда мы поделимся новостями и актуальной датой релиза. Ещё раз спасибо за терпение и — гораздо важнее — вашу страсть. Ваши постоянные отзывы помогут нам сделать Marathon невероятным игровым опытом.

События Marathon развернутся в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.

В своей основе Marathon напоминает российскую игру Escape from Tarkov, где пользователи отправляются на отдельные вылазки в поисках припасов, после чего они должны вернуться обратно в убежище, оставшись в живых. На враждебной территории геймеров ждут как другие игроки, так и опасные ИИ-противники, а отправиться на вылазку можно в том числе с друзьями в одной команде.

Сразу после анонса игра столкнулась с обвинениями в плагиате — многие арт-объекты в ней были позаимствованы у художницы, которая не состоит в штате Bungie. После неприятных новостей разработчики принесли свои извинения и пообещали устранить недоразумение, переделав визуальные концепции проекта.