Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Том Круз получит почётный «Оскар» за вклад в кино

Актёр Том Круз получит почётный «Оскар» за вклад в кино
Комментарии

Американская киноакадемия объявила будущих обладателей премии «Оскар» за вклад в киноиндустрию. В 2026 году почётную награду получит в том числе Том Круз — звезда франшизы «Миссии невыполнима» и современного Голливуда.

62-летнего актёра наградят за его «невероятную приверженность перед кинематографическим сообществом» и его призывы смотреть кино на большом экране. В киноакадемии также отмечают, что Круз вдохновляет других создателей фильмов своими безумными трюками.

Невероятная приверженность Тома Круза перед нашим кинематографическим сообществом, театральным опытом и сообществом каскадёров вдохновила нас всех.

Почётную статуэтку Тому Крузу вручат на «Оскаре»-2026 — церемония пройдёт в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.

Материалы по теме
Стали известны дата проведения и ведущий церемонии «Оскар»-2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android