Актёр Том Круз получит почётный «Оскар» за вклад в кино

Американская киноакадемия объявила будущих обладателей премии «Оскар» за вклад в киноиндустрию. В 2026 году почётную награду получит в том числе Том Круз — звезда франшизы «Миссии невыполнима» и современного Голливуда.

62-летнего актёра наградят за его «невероятную приверженность перед кинематографическим сообществом» и его призывы смотреть кино на большом экране. В киноакадемии также отмечают, что Круз вдохновляет других создателей фильмов своими безумными трюками.

Невероятная приверженность Тома Круза перед нашим кинематографическим сообществом, театральным опытом и сообществом каскадёров вдохновила нас всех.

Почётную статуэтку Тому Крузу вручат на «Оскаре»-2026 — церемония пройдёт в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.