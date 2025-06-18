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Найден исполнитель главной роли для фильма DC про Глиноликого

Найден исполнитель главной роли для фильма DC про Глиноликого
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Издание Deadline сообщило, что исполнителем главной роли в фильме DC о Глиноликом стал Том Рис Харрис, известный в том числе по сериалу «Под подозрением».

Фильм режиссёра Джеймса Уоткинса — следующий крупный проект DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана после «Супергёрл». Ленту о Глиноликом будут снимать в студии Warner Bros. Leavesden в Великобритании.

Сценарий написал Майк Флэнаган, снявший «Жизнь Чака», «Призрак дома на холме» и другие проекты. Фильм о Глиноликом выйдет в зарубежный прокат 11 сентября 2026 года.

Глиняный — злодей из комиксов о Бэтмене, способный менять облик. Изначально Глиноликий был довольно успешным актёром, который после того, как стал преступником, взял себе имя персонажа, которого он сыграл в фильме ужасов. Он появлялся в различных фильмах, сериалах, анимационных работах, видеоиграх и прочем.

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