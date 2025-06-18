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Apple сама намекнула, что iPhone в будущем станет складным

Apple сама намекнула, что iPhone в будущем станет складным
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По информации издания 9to5Mac, Apple сама дала понять, что в будущем выпустит складной iPhone. Компания изменила поведение приложений в грядущей iOS 26.

Apple заявила, что приложения больше не будут автоматически обрезаться или масштабироваться под новые размеры экрана при работе на будущем оборудовании.

Существует ещё один режим совместимости, специально для нового оборудования. Раньше, когда выходило новое оборудование с другим размером экрана, система масштабировала или ограничивала пользовательский интерфейс вашего приложения.

Apple обычно не прибегает к такой гибкости пользовательского интерфейса, если только не готовится к выпуску форм-фактора, в котором масштабированные приложения будут выглядеть особенно плохо. Учитывая продолжающиеся слухи о разработке складного iPhone, трудно не расценить это как самый явный признак того, что грядут более масштабные изменения в дисплее.

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