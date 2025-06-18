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Роберт Дауни-младший поддержал актрису, которая сыграла преемницу Железного человека

Роберт Дауни-младший поддержал актрису, которая сыграла преемницу Железного человека
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Во время недавнего интервью Роберт Дауни-младший поддержал Доминик Торн, исполнительницу роли Рири Уильямс, преемницы Железного человека.

По словам Роберта, он очень рад видеть, что Торн играет Железное сердце, это радует актёра.

Мисс Торн, я не мог быть счастливее, чем видеть, как вы воплощаете в жизнь Рири Уильямс… Железный человек любит Железное сердце.

«Железное сердце» расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер») и другие актёры.

Шоу стартует уже 24 июня сразу с трёх эпизодов.

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