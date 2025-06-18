Второй сезон сериала «Фубар» за неделю набрал всего 2,2 млн просмотров — это хуже первого

На прошлой неделе вышел второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Судя по данным статистики, стартовал он не очень уверенно.

Второй сезон набрал около 2,2 млн просмотров в первые выходные после премьеры 12 июня, заняв 10-е место в еженедельном рейтинге Netflix. Это довольно резкое падение по сравнению с первым сезоном, который набрал около 11 млн просмотров в первые выходные после премьеры в мае 2023 года.

Зато третий сезон сериала «Джинни и Джорджия» набрал 16,9 млн просмотров с 9 по 15 июня. Он уверенно лидировал в списке англоязычных телешоу на этой неделе.

Новый сезон сериала «Фубар» доступен на Netflix.