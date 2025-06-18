Джо Байден посетил съёмки четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»

Актёр Алан Ричсон рассказал, что на съёмках четвёртого сезона сериала ему и другим членам команды удалось лично познакомиться с Джо Байденом и его сыном.

Произошло это случайно. Байден был заснят на камеру, когда «небрежно прогуливался» по городской площади Риттенхаус после завтрака в ресторане под названием «Парк». По счастливой случайности производство нового сезона в тот момент проходило именно там.

Фото: Соцсети Алана Ричсона

Фотограф, который был на съёмках, поделился тем, как вообще произошла встреча с Джо Байденом.

Во время съёмок к нам подъехал чёрный внедорожник. Из него вышли люди, а я подумал, что это актёры, но потом вся съёмочная группа начала хлопать им. Они начали кричать: «Мы любим тебя, Джо, мы любим тебя!»

У четвёртого сезона «Джека Ричера» пока нет даты выхода.