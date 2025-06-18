Режиссёр «Усатого няня» заявил о важности экранизировать классические произведения

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Режиссёр Владимир Грамматиков, снявший в том числе «Усатого няня», заявил о необходимости укреплять и поддерживать экранизации классических произведений.

По словам Грамматикова, в золотой фонд мирового кино входят экранизации классических произведений. Режиссёр сделал акцент на детском и семейном кинематографе.

Фестиваль проходит в 31-й раз. На мой взгляд, это грандиозно. Его необходимо укреплять, поддерживать и делать ещё более прекрасным. Ну и не могу не сказать, что золотой фонд мирового кино — это экранизация классических произведений. Её нужно активнее возвращать, особенно в рамках детского и семейного кинематографа, ведь это наше наследие.

В мае Грамматиков сравнивал ремейки с переписыванием «Войны и мира». По его мнению, перезапуски проектов не дают «второго дыхания» темам, поэтому важно снимать что-то новое.