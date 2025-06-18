В «Дюне 3» сыграет сын Джейсона Момоа и начинающая актриса Айда Брук

По данным Deadline, актёрский состав третьей части «Дюны» пополнили сын Джейсона Момоа Накоа-Вульф Момоа и Айда Брук. Для первого это будет дебют в кинематографе, а Брук можно знать по сериалу «Укрытие».

Накоа-Вульф исполнит роль Лето II, а Айда сыграет Ганиму. Они — дети Пола Атрейдеса и Чани, которые появятся в третьей части франшизы, основанной на романе Фрэнка Герберга «Дюна Мессия».

Ожидается, что в фильме появится Роберт Паттинсон, который якобы исполнит роль злодея, тлейлаксианца Сайтейла. Тимоти Шаламе и Зендея вернутся к ролям Пола и Чани.

У третьей части «Дюны» пока нет даже примерной даты выхода.