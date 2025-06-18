Умерла актриса Наталья Тенякова — она сыграла бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

На сайте МХТ имени А.П. Чехова появилась информация, что из жизни ушла актриса Наталья Тенякова. Ей было 80 лет. Предварительно причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность.

На сайте МХТ отмечается, что Тенякова «задавала планку в профессии и в жизни».

Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир.

Тенякова снималась в фильмах «Старшая сестра», «Зелёная карета» и многих других лентах. Кроме того, актриса воплотила образ бабы Шуры в картине «Любовь и голуби».