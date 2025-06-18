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Четвёртый фильм о Гарольде и Кумаре в работе — его снимут сценаристы первой части

Четвёртый фильм о Гарольде и Кумаре в работе — его снимут сценаристы первой части
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По информации источников издания The Hollywood Reporter, четвёртая часть франшизы про приключения Гарольда и Кумара всё же выйдет, работа над ней уже ведётся.

Если верить данным, Джон Чо и Кэл Пенн соответственно вернутся к ролям Гарольда и Кумара. Они играли персонажей в трёх предыдущих частях. Официально с актёрами ещё не договорились, но это лишь вопрос времени.

Работать над четвёртой частью, а именно снимать и писать сценарий будут создатели «Кобры Кай» Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг.

Даты выхода у четвёртой части серии пока нет, как и различных сюжетных подробностей и информации о персонажах.

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