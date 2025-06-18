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Стартовали съёмки сериала «Золото скифов» про поиски мистического артефакта

Стартовали съёмки сериала «Золото скифов» про поиски мистического артефакта
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Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision объявили о старте производства сериала «Золото скифов». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет на СТС и РЕН ТВ, а также в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету археолог Катя Егорова отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров, предок которого отыскал одну из трёх частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает чёрный копатель Саша, но без опыта Кати собрать пояс воедино не удастся.

Режиссёром проекта выступает Евгений Бедарев («Молот ведьм»). Главные роли в сериале сыграют Линда Лапиньш («Мастер»), Виталий Кищенко («Сердце пармы»), Артём Крылов («Руслан и Людмила. Больше, чем сказка») и Денис Никифоров («Многоэтажка»).

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