«Я потерял деньги»: MrBeast — о реалити-шоу «Игры Биста»

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон дал небольшое интервью изданию Variety. В нём шоумен рассказал чуть больше подробностей об «Играх Биста» — своём реалити-шоу в духе «Игры в кальмара» с призовым фондом в $ 5 млн.

Дональдсон признался, что весь первый сезон стал для него убыточным, хотя он привлёк к себе большую аудиторию в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Сам блогер не переживает на этот счёт — он очень рад, что у него вообще получилось снять столь масштабное шоу и привлечь в том числе женскую аудиторию, чем не может похвастаться его YouTube-канал.

Я говорил это много раз, но я потерял деньги на «Играх Биста». Для нас это был не денежный вопрос. Сериал привлёк свою аудиторию, что очень круто, и у него более высокий процент просмотра среди женщин, чем на моём YouTube-канале. Это было шоу, которое люди смотрели, потому что они любили обсуждать все вместе, что, по их мнению, произойдёт дальше.

MrBeast также рассказал, что съёмки второго сезона «Игр Биста» идут прямо сейчас — авторы уже отсняли примерно половину материала. В этот раз они постараются, чтобы в испытаниях было меньше случайности и больше зрелищности. У продолжения пока нет даты выхода.