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Скарлетт Йоханссон уверена, что «Возрождение» понравится фанатам «Парка Юрского периода»

Скарлетт Йоханссон уверена, что «Возрождение» понравится фанатам «Парка Юрского периода»
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Во время недавнего интервью актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что фанаты франшизы «Парк Юрского периода» наверняка оценят «Мир Юрского периода: Возрождение», новую часть серии.

По словам актрисы, в фильме действительно ощущается «ДНК оригинального фильма».

Я думаю, что это действительно любовное письмо к творчеству Стивена. Поклонники вселенной «Парк Юрского периода» могут рассчитывать на то, что в этом фильме они действительно почувствуют ДНК оригинала.

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство.

Премьера ленты состоится 2 июля.

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