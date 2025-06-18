Душевный проект, но с оговорками: критики хвалят мультфильм «Элио» от Pixar

Уже 20 июня состоится премьера мультфильма «Элио» — нового анимационного проекта студии Pixar. Проект расскажет историю мальчика Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Теперь он должен наладить контакт с инопланетянами и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Критики уже посмотрели картину и опубликовали свои обзоры. В целом журналистам понравилась лента — её рекомендуют к просмотру 83% обозревателей. Они называют «Элио» очень милым произведением и одним из лучших мультфильмов Pixar за последние 15 лет. Некоторые критики же считают, что студия во многом повторяет свои же сюжетные ходы из прошлых картин и уж слишком пошло выдавливает эмоции из зрителя.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о мультфильме «Элио» от Pixar

Милый и душевный мультфильм, который показывает, что Pixar всё ещё может выпускать отличные проекты в эпоху голливудской неопределённости.

«Элио» — это полезное напоминание, что для каждого человека обязательно найдётся родное место во вселенной.

Pixar начала делать то, что раньше казалось невозможным — цитировать саму себя.

Визуально невероятно впечатляющий мультфильм, но каким-то образом сюжетно «Элио» кажется абсолютно вторичным.

Это трогательное космическое приключение о том, как нас отличают вещи, и том, как они связывают нас всех вместе.

«Элио» доберётся до кинотеатров России уже 28 июня — неофициально.