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«Поднятие уровня в одиночку» стало самым популярным аниме в истории сервиса Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку» стало самым популярным аниме в истории сервиса Crunchyroll
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Компания Sony раскрыла некоторые детали популярности аниме «Поднятие уровня в одиночку». Анимационный сериал официально стал самым просматриваемым проектом на стриминговом сервисе Crunchyroll.

В Sony не привели статистику, однако уже известно, что речь идёт о данных на март 2025 года — с тех пор шоу наверняка ушло в ещё больший отрыв от конкурентов. Среди них есть в том числе сверхпопулярные «Клинок, рассекающий демонов», «Ван-Пис» и «Атака титанов».

«Поднятие уровня в одиночку» — одно из самых популярных аниме, в том числе и в России. События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

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