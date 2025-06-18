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Сценаристом аниме по Death Stranding стал автор триллера «Пленницы»

Сценаристом аниме по Death Stranding стал автор триллера «Пленницы»
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Студия Kojima Productions объявила, что сценарий к аниме по игре Death Stranding напишет Аарон Гузиковский. Он известен по своей работе над фильмом «Пленницы» Дени Вильнёва и сериалом «Воспитанные волками».

По словам сценариста, написать сюжет для аниме его пригласил сам автора игры Хидео Кодзима. Гузиковский отметил, что любит мир Death Stranding и что рад поучаствовать в создании новой истории в этой вселенной.

Я люблю мир Death Stranding, ведь он такой прекрасный и мрачный, но в то же время обнадёживающий. Я так взволнован и польщён, что Хидео Кодзима, чьими работами я давно восхищаюсь, пригласил меня поучаствовать в его вселенной. Рисование и анимация всегда были близки и дороги моему сердцу. Наконец-то появилась возможность поиграть в этом пространстве. Для меня это мечта, ставшая реальностью.

Аниме создают разработчики совместно с анимационной студией Line Mileage. Отмечается, что история не станет пересказом сюжета игры, а сконцентрируется на чём-то другом.

Ближайший проект по вселенной Хидео Кодзимы — игра Death Stranding 2. Вторая часть похождений Сэма Бриджеса выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.

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