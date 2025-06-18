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Chopper о мониторах на буткемпе перед Austin Major 2025: «Эту *** не настроить никак»

Chopper о мониторах на буткемпе перед Austin Major 2025: «Эту *** не настроить никак»
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Леонид Chopper Вишняков прокомментировал подготовку своей команды к BLAST.tv Austin Major 2025 на буткемпе. Он рассказал, что игроки Team Spirit столкнулись с серьезными проблемами при настройке мониторов.

Здесь вайб прям мэйджоровский. Почему? А я скажу: эту *** [монитор] не настроить никак вообще. С этим монитором нужно просто свыкнуться. Если ты ставишь такие мониторы, то *** [зачем] ты вообще ставишь мониторы? Давайте лучше по листочкам будем играть, как в шахматах, записывать шаги и действия. И будет там написано типа «Я флешку кидаю». А мне в ответ типа «А мы вас обыграли, ха-ха. Я убил Донка». И всё.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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