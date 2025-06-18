Гоночная драма «Дни грома» с Томом Крузом получит продолжение — Джефф Гордон

Издание Road and Track взяло интервью у четырёхкратного чемпиона гонок NASCAR Джеффа Гордона. Он рассказал о возможном продолжении фильма «Дни грома».

По словам гонщика, о второй части ему рассказал сам Том Круз на премьере экшена «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Гордон поддержал эту идею, ведь считает, что оригинальная картина популяризировала гонки NASCAR.

Я знаю Тома Круза много лет, и в прошлом году был на съёмках «Миссии невыполнима», а потом пошёл на премьеру. И первая фраза, которая вырвалась из его уст, была: «Мы делаем «Дни грома 2». Я полностью «за». Подобные фильмы могут помочь развитию спорта, а «Дни грома» сделали для NASCAR в 90-х очень многое. Я думаю, что вторая часть легко могла бы сделать то же самое.

Драма с Томом Крузом «Дни грома» вышла в 1990 году. По сюжету молодой гонщик Коул Трикл соревнуется с более опытным спортсменом Роуди Бернсом. В один момент герои попадают в аварию и оказываются вместе в больничной палате. Картина была тепло встречена зрителями, а также получила номинацию на «Оскар» за лучший звук.