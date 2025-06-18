Pch3lk1n: Spirit подошли к плей-офф мэйджора по CS2 в хорошей форме

Алексей Pch3lk1n Пчелкин высказал уверенность в победе Team Spirit в плей-офф BLAST Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. Он отметил, что команда подошла к решающему этапу турнира в оптимальном состоянии.

Spirit подошли к плей-офф (мэйджора) в хорошей форме. Самое главное, что морально они чувствуют себя уверенно. В идеале к матчу с Vitality сохранить это чувство и пройти первых соперников со счётом 2-0. Тогда, думаю, им под силу одолеть французов.

В четвертьфинале турнира Team Spirit встретится с командой Mouz. Матч состоится 19 июня, начало – в 22:00 по московскому времени.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.