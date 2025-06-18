HooXi подписал контракт с Astralis по CS 2

Датская организация Astralis официально подписала контракт с Расмусом HooXi Нильсеном, который стал их новым капитаном состава по Counter-Strike 2. Соглашение с 30-летним игроком было заключено на постоянной основе после успешного временного участия в турнире PGL Astana 2025.

Изначально HooXi присоединился к Astralis в качестве замены Каспера cadiaN Мёллера, который был отстранён после неудачной квалификации на Austin Major 2025. На своем первом турнире с командой он привёл Astralis к финалу, обыграв в пути ODDIK, paiN, Virtus.pro, Natus Vincere и Aurora.

Я счастлив и горд, что могу быть капитаном Astralis. Играть за эту команду — это давняя мечта, и я надеюсь, что продолжим то, что начали в Астане.

В 2023 году HooXi ушёл из G2, где провёл полгода на скамейке запасных, после чего стал свободным агентом. Под его руководством G2 взяли три титула, включая IEM Katowice и IEM Cologne. Теперь Расмус снова сразится вместе с Якобом jabbi Нюгаардом, с которым он уже играл в Copenhagen Flames.

Новый состав Astralis по CS 2