Российские разработчики создают гоночную игру на «КАМАЗах» и научно-фантастическую RPG

В рамках Петербургского международного экономического форума «Институт развития интернета» рассказал об играх, разработку которых они поддерживают. На мероприятии поговорили о нескольких масштабных проектах.

Одной из анонсированных игр стали «Командиры бездорожья». Проект посвящён любительским гонкам на серийных и спортивных грузовых автомобилях по просторам России. Мультиплеерную игру разрабатывает студия «Фоксхаунд», которая заключила партнёрское соглашение с ПАО «КАМАЗ». Разработчики отмечают, что первый открытый показ проекта состоится в 2026 году.

На ПМЭФ также анонсировали разработку «Сатурн. Наследие» — продолжение научно-фантастической игры «Сатурн» 2024 года. Разработчики из студии Ninsar.Games рассказали, что, в отличие от первой части, игра будет от первого лица, а не изометрическая. Кроме того, размер проекта значительно превышает предыдущую игру.

Сюжет «Сатурна» рассказывал о событиях России будущего, когда таинственный сигнал из космоса заставил искусственный интеллект машин восстать против своих создателей по всей Солнечной системе. Главный герой, Аким Ковалёв, российский инженер и физик, отправлялся в рискованную миссию, чтобы выяснить природу этого сигнала и предотвратить надвигающийся апокалипсис. Дата выхода продолжения пока неизвестна.