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Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет 23 января 2026 года

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет 23 января 2026 года
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Японская компания Konami наконец раскрыла дату выхода «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации второй части культовой серии Silent Hill. Премьера фильма ужасов состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, картина также официально выйдет в России.

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же попытаются отвлечь его от поисков Мэри.

Ранее ожидалось, что лента доберётся до проката осенью 2024 года, однако Konami отложила премьеру аж на 1,5 года. Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.

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